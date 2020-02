14 rokov po poslednej klapke legendárnych Čarodejníc: TAKTO dnes vyzerajú!

LOS ANGELES - Kto nevidel aspoň jednu časť seriálu Čarodejnice, akoby ani neexistoval. Sestry Halliwelové, ktoré sa dostali k magickej moci po smrti starej mamy, milovali na celom svete. Odvážna Prue, dobrosrdečná Piper, romantická Phoebe a neskôr aj Paige, ktorá sa snažila pomáhať tam, kde to bolo potrebné, sa objavovali na obrazovkách počas ôsmich sérií. Nebola by časť, kedy by nebojovali proti démonom či rovno Zdroju zla. Od poslednej klapky ubehlo už 14 rokov.

Nad Zdrojom zla napokon zvíťazili, času však neuniknú, i keď jeho stopy nosia s gráciou. Prvá klapka obľúbeného seriálu Čarodejnice padla ešte v roku 1998, celé nakrúcanie trvalo osem rokov, pričom sa v ôsmich sériách premlelo obrovské množstvo hercov. Tie najdôležitejšie však boli Shannen Doherty (Prue), Holly Marie Combs (Piper), Alyssa Milano (Phoebe) a Rose McGowan (Paige).

Seriál Čarodejnice sa tešil veľkej obľube. Zdroj: Facebook Charmed

Okrem sestier čarodejníc, ktoré spájala bájna trojsila, boli neoddeliteľnou súčasťou aj Brian Krause (manžel Piper Leo Wyatt), Julian McMahon (Phoebina veľká láska Cole Turner) či Drew Fuller (syn Piper a Lea z budúcnosti Chris). Od poslednej klapky sa všetci poriadne zmenili. Podpísal sa na nich nielen čas, ale i choroba, výchova detí či šťastie v podobe milujúceho partnera. Ako dnes vyzerajú hviezdy seriálu, ktorý sa stal obľúbeným na celom svete?

Shannen Doherty (48)

Úlohu najstaršej sestry Prue Halliwelovej stvárnila Shannen Doherty, ktorá sa preslávila aj úlohou Brendy v seriáli Beverly Hills 902 10, ktorý po rokoch dokonca obnovili. V Čarodejniciach však Prue v tretej sérii umrela. Tvorcovia sa ju rozhodli takto vyškrtnúť pre neprispôsobivé správanie. V realite sa pasuje s rakovinou prsníka a po jej boku stojí manžel Kurt Iswarienko.

Zdroj: Facebook Charmed/Instagram S.D.

Holly Marie Combs (46)

Najprv prostrednú, po smrti Prue najstaršiu sestru Piper stvárnila Holly Marie Combs, ktorej bol v seriáli súdený Leo Wyatt. Napriek všetkým prekážkam bola ich láska taká silná, že k sebe našli cestu. V skutočnom svete má za sebou Holly dve nevydarené manželstvá, pričom z druhého má troch synov. Minulý rok v septembri sa však po tretí raz vydala za Mika Ryana a na jej svadbe nechýbal ani jej seriálový manžel Brian Krause či Drew Fuller.

Zdroj: Facebook Charmed/Instagram H.M.C.

Alyssa Milano (47)

Večne rozlietaná Phoebe, ktorá sa mnohokrát nechala strhnúť emóciami. Takúto úlohu dostala Alyssa Milano, ktorá sa v seriáli zmenila z pojašenej tínedžerky na uvedomelú ženu. Na konci sa vydala za kupida, v skutočnosti má za sebou jedno nepodarené manželstvo s Cinjunom Tateom. V roku 2009 sa druhýkrát vydala za Davida Bugliariho, s ktorýmmá dve deti – syna Mila Thomasa a dcéru Elizabellu Dylan.

Zdroj: Facebook Charmed/Instagram A.M.

Rose McGowan (46)

Stvárnila najmladšiu sestru Paige, ktorá do príbehu vstúpila v štvrtej sérii, keď v tej predchádzajúcej umrela Prue. V minulosti bol jej partnerom Marilyn Manson, no po 3,5 roku si dali zbohom. Od roku 2013 do 2016 bola Rose McGowan vydatá za Daveyho Detaila. Práve predstaviteľka Paige prešla najradikálnejšou zmenou. Dala zbohom svojim hustým krásnym vlasom a už dlhšie ju nevídať inak ako na ježka.

Zdroj: Facebook Charmed/Instagram R.M.

Brian Krause (51)

Predstaviteľ svetlonosa Lea Wyatta si ešte pred seriálom zahral vo filme Návrat do Modrej lagúny, odkiaľ si ho môžu diváci pamätať. Ešte pred začiatkom nakrúcania Čarodejníc sa oženil s Beth Bruce, no ich manželstvo vydržalo len štyri roky. Brian má jedného syna Jamena. Aktuálne je sám a venuje sa golfu. So svojou seriálovou manželkou Piper má v realite priateľský vzťah.

Zdroj: Facebook Charmed/Instagram B.K

Julian McMahon (51)

V seriáli Čarodejnice si zahral zloducha, démona Beltazara. V ľudskej podobe bol Julian McMahon právnik Cole Turner, osudová láska Phoebe, ktorá však neskončila šťastne. Po tom, čo sa zmenil na Zdroj zla, boli sestry nútené ho zničiť. Julian má v skutočnom živote za sebou dve nevydarené manželstvá s Brooke Burns, s ktorou má dcéru Madison Elizabeth, a so sestrou Kylie Minogue Dannii. V roku 2014 sa opäť oženil. Za manželku si vzal Kelly Paniagua.

Zdroj: Facebook Charmed/Youtube

Drew Fuller (39)

Objavil sa v seriáli ku koncu a nikto netušil, či kope za dobrý alebo zlý tím. Napokon zistili, že Chris Perry je vlastne synom Piper a Lea z budúcnosti a prišiel zachrániť vlastnú existenciu. Čo sa týka reálneho Drewovho života, v rokoch 2003 až 2004 randil so Sarah Carter. Povráva sa, že mal vstúpiť aj do manželstva s kráskou menom Ceara McAuliffe.