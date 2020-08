Seriálová čarodejnica varuje: Toto s ňou urobila korona!

Alyssa si už v marci uvedomila, že s ňou nie je niečo v poriadku. Naokolo zúrila pandémia koronavírusu, a tak nenechala nič na náhodu a podstúpila test. Lenže ten vyšiel negatívne. Dokonca až trikrát!

Lenže herečka neustúpila, keďže sa naozaj cítila zle. Až štvrtý test preukázal, že naozaj má Covid-19. Nakazená Milano teraz apeluje na fanúšikov, aby tento vírus nevnímali ako hoax. „Nikdy mi nebolo tak zle, všetko ma bolelo, stratila som čuch. Bolo to, akoby mi na hrudi sedel slon, nemohla som dýchať. Nedokázala som v sebe udržať jedlo, zhodila som štyri kilá za dva týždne. Bola som zmätená, mala som zvýšenú teplotu a strašné bolesti hlavy,” opísala svoje príznaky brunetka.

Fotografia Alyssy Milano z apríla 2020 Zdroj: Instagram AM

A v týchto dňoch pridala ďalší. Podľa posledných štúdií 1 zo 4 pacientov trpí masívnym vypadávaním vlasov. Dermatológovia zatiaľ predpokladajú, že ide o prechodný problém, no ľudia sú z tohto príznaku zdesení. Rovnako aj Alyssa.

Tá na Twitteri zverejnila video, v ktorom ukázala, koľko vlasov jej vypadlo po rozčesávaní po sprche. „Toto je po jednom česaní. Noste tie prekliate rúška!” vyhlásila.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV