Spomínate si na Evu z komédie Diskopříbeh? TAKTO dnes vyzerá!

Mariana Slováková Konečná a Rudolf Hrušinský ml.

Zdroj: Bonton

BRATISLAVA - Kto by si nepamätal na príbeh Jirka zo sídliska, ktorý sa zapozeral do krásnej sebavedomej Evy a svoju mladosť prežil na diskotékach? Blondínku, ktorá mladíka ihneď očarila, stvárnila slovenská herečka Mariana Slováková (48), dnes už Konečná. Od premiéry filmu ubehlo už 33 rokov. Hlavnej hrdinke to na šarme však nič neubralo.