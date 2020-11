Seriálovú Čarodejnicu načapali paparazzi: Ukázala telo aj frajera!

Hrejivé slnečné lúče a oddych nie sú to jediné, čo Rose McGowan núti zdržiavať sa v Mexiku. Herečka tam totiž zhruba pred pol rokom spoznala o šesť rokov mladšieho sympaťáka Ivana, do ktorého sa zamilovala.

„Je to nádherná ľudská bytosť a skvelý muž. Pripomína mi hviezdu z latino filmov zo 40. rokov. Je to skromný a čestný človek, ktorý ma veľmi podporuje. Do môjho života priniesol veľa šťastia,” uviedla v nedávnom rozhovore herečka.

Zaľúbenci si v týchto dňoch užívali chvíle oddychu na pláži. Neušli ani bulvárnym fotografom, ktorých zaujala aj herečkina postava. Pre niekoho možno nie celkom dokonalá, avšak jej frajer Ivan je očividne maximálne spokojný.

Rose McGoowan tvorí pár s týmto mužom. Zdroj: profimedia.sk

Rose McGowan predviedla paparazzom svoju postavu. Zdroj: profimedia.sk