Slávna modelka zhodila v parku bundu a... Pod ňou len podprsenka!

Vo štvrtok sa slávna modelka Alessandra Ambrosio vybrala do parku so svojím kamarátom, aby tam vyvenčili psíka. Obliekla sa primerane športovo do teplákov a bundy, no zdá sa, že počasie ju napokon prekvapilo.

Alessandra sa totiž priamo na verejnosti začala vyzliekať a skončila len v podprsenke. Zrejme ale s týmto variantom aj trochu rátala, keďže si vzala športový model, v akom mnohé ženy pokojne športujú aj pred zrakmi ostatných ľudí. Okrem toho ukázala aj perfektne vypracované telo.

Zdroj: Profimedia