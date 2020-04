Mladá modelka ako sexi nevesta: Ehm, toto by mal vidieť len ženích!

LOS ANGELES - Farára by pri pohľade na ňu porazilo! Hoci má Grace Elizabeth len 23 rokov, vďaka profesii modelky si mohla vyskúšať, ako bude vyzerať so svadobným závojom na hlave. Keďže však pózovala pre Victoria´s Secret, šaty na jej tele nečakajte...

Grace Elizabeth vhupla do sveta modelingu ako 16-ročná. Pričinili sa o to jej rodičia, ktorí jej fotky poslali do modelingovej agentúry a brali to ako skvelú investíciu do budúcna. Vyplatilo sa. Kráska má na konte spoluprácu s mnohými prestížnymi značkami a objavila sa aj na titulkách vychytených magazínov.

Snom mnohých dievčat je byť anjelikom Victoria´s Secret. Aj tieto ambície si už Grace naplnila. Dokonca aj v týchto dňoch sa na verejnosť dostali nové zábery, na ktorých kráska pózuje v luxusnej spodnej bielizni.

Značnú pozornosť si zaslúžia zábery, na ktorých Grace pripomína sexi nevestu. Na hlave má závoj, ale namiesto svadobných šiat má na sebe rajcovnú spodnú bielizeň. Ktovie, čo na takúto nevestu hovorí jej snúbenec, ktorí ju o ruku požiadal minulý rok v septembri...

Grace Elizabeth ako sexi nevesta. Zdroj: profimedia.sk