Známa americká herečka a speváčka má dôvod na radosť, dostane cenu Icon Award

"Veľmi pekne vám ďakujem za toto ocenenie, veľa to pre mňa znamená. I keď sme počas rokov spolu zápasili ako súrodenci, vždy som mala veľký rešpekt k vašej práci a som vďačná za vašu podporu. Bude to skvelá noc," vyjadrila sa hudobníčka.

Courtney Love sformovala v roku 1989 kapelu Hole a vďaka albumom ako Live Through This (1994) či Celebrity Skin (1998) si získala priazeň verejnosti i kritiky. V roku 1997 ju nominovali na Zlatý glóbus za výkon v snímke Ľud verzus Larry Flynt (1996). Zahrala si tiež vo filmoch ako Sid a Nancy (1986), Basquiat (1996), 200 cigariet (1999), Muž na Mesiaci (1999), Krvavé tajomstvo (2000), 24 hodín (2002) alebo Rovno do pekla (2010). V roku 2014 účinkovala v seriáli Zákon gangu (2008 - 2014). Pre jej závislosť od drog a výstredné správanie mala opakovane problémy so zákonom. Bola manželkou frontmana kapely Nirvana Kurta Cobaina, ktorý v roku 1994 spáchal samovraždu. Ich 27-ročná dcéra Frances Bean Cobain je jediným potomkom legendárneho hudobníka. Love má na konte sólový album America's Sweetheart (2004).