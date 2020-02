Alicia Keys sa poriadne zmenila: Dôvod je naozaj jednoduchý!

"Doslova máte malé stvorenie, ktoré bez vás nedokáže prežiť," vysvetlila 39-ročná interpretka s tým, že to prispelo k zmene. "Spomínam si, že som sa prebúdzala na návyky, ktoré som mala. Veľa hodnoty som pripisovala množstvu vecí, ktoré by som mohla urobiť za deň. Myslím, že to je veľmi ženská vec, táto myšlienka 'koľkým ľuďom môžem urobiť radosť?'", dodala.

Alicia Keys, vlastným menom Alicia Augello Cook, má na konte šesť štúdioviek - Songs In A Minor (2001), The Diary Of Alicia Keys (2003), As I Am (2007), The Element Of Freedom (2009), Girl On Fire (2012) a Here (2016), pričom všetky okrem The Element Of Freedom a Here sa dostali na prvú priečku amerického albumového rebríčka Billboard 200. K jej najväčším hitom paria skladby Fallin', You Don't Know My Name, If I Ain't Got You, No One, Like You'll Never See Me Again či Girl On Fire. Na konte má napríklad 15 cien Grammy, deväť Billboard Music Awards alebo 10 nominácií na BRIT Awards.