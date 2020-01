Otec Meghan Markle svedčí proti dcére: Vyčítala mi infarkt... Ukázal krutú SMS!

Otec Meghan Markle, Thomas, svedčí proti dcére na súde.

LONDÝN - Na vojvodkyňu Meghan Markle (38) sa v poslednom období valí jeden škandál za druhým. Po úteku od kráľovskej rodiny rieši súdny spor, v ktorom žaluje server The Mail on Sunday, ktorý zverejnil súkromnú korešpondenciu medzi ňou a jej otcom. No prišiel šok! Jej otec sa rozhodol svedčiť proti nej a zverejnil krutú SMS!