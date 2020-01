Studená sprcha pre Meghan a Harryho: Chcú sa odsťahovať do Kanady, ale... Nikto ich tam nechce!

Chceli sa osamostatniť a odsťahovať, no zatiaľ zápasia s problémom. Meghan Markle a princ Harry vydali pred vyše týždňom vyhlásenie, že si chcú na seba zarábať sami. Napokon toto ich rozhodnutie odobrila aj samotná Alžbeta II, ktorá rozhodla o prechodnom období. Rodičia malého Archieho chcú žiť za veľkou mlákou, no svojho syna chcú i tak viesť aj k tradíciám z Anglicka. To však zrejme nebude také jednoduché.

Napriek tomu, že Meghan sa vrátila do Kanady len krátko po vyhlásení, Harry ešte zotrval v Anglicku kvôli povinnostiam a rokovaniam s rodinou. No ich zotrvanie v krajine javorových listov je podľa denníka The Globe and Mail otázne. Harry s manželkou tam údajne nie sú ako monarchovia vítaní. „Keby boli obyčajnými občanmi, Harry a Meghan zo Sussexu, boli by vítaní,“ znejú slová z denníka.

Meghan a Harry plánovali život v Kanade, tak ich však veľmi nechcú. Zdroj: SITA

V čom je háčik? „Jedinečnosť tejto monarchie a jej citlivé a zároveň zásadné miesto v našom ústavnom systéme znamenajú, že zástupca kráľovskej rodiny, princ, ktorý je šiesty v poradí následníctva na trón, nie je niečím, čo si Kanada môže dovoliť. Porušuje to nevyslovené ústavné tabu. Naši králi tu nežijú. Vládnu nám z diaľky. Sú našim srdciam blízki, ale zároveň sú ďaleko,“ tieto slová boli vyslovené na margo túžby Meghan a Harryho žiť v Kanade.

Keďže členovia monarchie si zasluhujú a vyžadujú zvláštne podmienky, nie je to inak ani teraz . Hoci návštevy Kanada víta s otvorenou náručou, pobyty odmietajú a považujú ich za nevhodné. „Kanada víta ľudí akejkoľvek viery, národnosti a rasy, ale ak ste popredným členom našej kráľovskej rodiny, táto zem by sa nemala stať vašim domovom,“ vyjadrujú sa Kanaďania. Na jednej strane by boli radi, keby Meghan a Harry žili v Kanade, na strane druhej by to však krajinu vyšlo dosť draho. Manželia sa chcú živiť sami a ľud preto volá po tom, aby im kráľovná odobrala tituly. Tie im totiž do vačku hodia peknú sumu peňazí.