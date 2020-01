Známy britský raper sa predstaví na Pohode! Bol to poriadny chuligán, neuveríte, čo ukradol

"Pamätám si, že som bol chuligán, vyžíval som sa vo všetkom, čo robia čierne decká v Londýne. Vtedy nikto ani okom nemihol nad krádežou, pobodaním, bitkou uprostred cesty. Skočiť do taxíka a zbiť taxikára, objednať si pizzu, okradnúť poslíčka a vziať mu moped, to bolo úplne normálne," vyjadril sa 26-ročný interpret. Na otázku, či naozaj ukradol moped, následne odpovedal áno a dodal, že robil hlúpe veci.

Rodák z Londýna uznal, že boli s kamošmi "nezodpovední a hlúpi", ale v tom čase bolo pre nich normálne dostať sa do problémov. "Problémy boli normálne, problémy boli súčasťou životného štýlu. Až teraz si to uvedomujete," skonštatoval.

Stormzy s rapovaním začal už ako jedenásťročný. Debutoval v roku 2013, keď ponúkol zdarma na stiahnutie 168: The Mixtape. O rok neskôr vydal EP nahrávku Dreamers Disease a vo februári 2017 uviedol na trh debutový štúdiový album Gang Signs & Prayer, s ktorým dobyl albumový UK Chart.

Rapper získal napríklad šesť MOBO Awards a v ankete BBC Sound of 2015, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy roka, sa umiestnil na tretej priečke. Na konte má napríklad aj dve BRIT Awards či jednu Ivor Novello Award. V decembri 2019 mu vyšiel druhý album Heavy Is the Head, ktorý sa dostal v UK Charte na druhú priečku. V júli sa predstaví na 24. ročníku festivalu Pohoda.