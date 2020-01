Krkolomné zaobchádzanie s malým princom: Meghan Markle vystrašila odborníkov... Je to životu nebezpečné!

Meghan Markle a princ Harry sa v uplynulých dňoch presťahovali do Kanady. No hurhaj okolo dvojice zďaleka neutíchol. Na svetlo sveta sa totiž v týchto chvíľach dostávajú prvé zábery z ich života v novom domove. Magazín The Sun priniesol fotky, ako sa vojvodkyňa prechádza so synom Archiem v lese.

Lenže... Pri pohľade na ňu a hlavne jej dieťa odborníci dvíhajú varovný prst. Český denník Blesk oslovil v tejto súvislosti detského pediatra, ktorý sa doslova zhrozil. Tmavovláska má totiž 8-mesačného princa umiestneného v nosiči a nielen, že je v ňom celý pokrútený, ale lekár upozornil ešte na jednu dôležitú vec.

„Všetko je absolútne zle. Možno ide o snahu zase a o krôčik priblížiť bežnému ľudu,“ povedal exkluzívne pre Blesk doktor Richard Rýznar. „Okrem chybného umiestnenia dieťaťa v nosiči a držania jeho hlavičky je doslova životu nebezpečné vedenie psov na vôdzke v druhej ruke. Stačí, že chlpáči zbadajú niečo lákavé...,“ a vetu radšej nedokončil.

Každý si totiž dokáže predstaviť, čo všetko by sa v takom nerovnom teréne pri rozbesnených psoch, nedajboh, mohlo stať. Stačí jedno potknutie...

Na svetlo sveta sa dostávajú prvé fotky zo života Meghan a Harryho za veľkou mlákou. Pri pohľade na tento záber však odborníci dvíhajú varovný prst. Zdroj: reprofoto the sun