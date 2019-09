DJ Tiësto (50) sa oženil: Zobral si o 29 rokov mladšiu modelku!

Slávnosť sa konala 21. septembra v púštnom luxusnom hoteli Amangiri v Utahu, kam prišlo aj 80 pozvaných hostí. Nevesta v rozhovore pre magazín Vogue prezradila, že najprv chceli mať svadbu v ich obľúbenom Las Vegas, no napokon sa rozhodli pre inú lokalitu v púšti. Dvojica sa zoznámila v roku 2015 v reštaurácii v New Yorku. Zásnuby sa konali vlani.

Tiësto, vlastným menom Tijs Michiel Verwest, začínal ako rezident v rôznych kluboch v Holandsku. Je vôbec prvým dídžejom na svete, ktorý vypredal štadión - ako sólo dídžej hral pred 25-tisíc divákmi. Mal na starosti aj hudobnú produkciu počas otváracieho ceremoniálu na olympijských hrách 2004 v Aténach. Na konte má albumy In My Memory (2001), Just Be (2004), Elements of Life (2007), Kaleidoscope (2009) a A Town Called Paradise (2014). Pod pseudonymom Allure vydal nahrávku Kiss From The Past (2011).