Svadba slovenskej milionárskej rodiny: Stovky hostí, ochranka a... Obrúčka s menami detí?!

VYSOKÁ PRI MORAVE - Už je z nej vydatá pani! Celebritná fotografka Petra Ficová (34), ktorá je zároveň skvelou kamarátkou speváčky Dary Rolins (46), povedala v sobotu áno svojmu dlhoročnému partnerovi Martinovi Rehákovi (39). Svadba to bola v skutku pompézna.

Ako prvý priniesol informáciu o svadbe portál najky.sk. Tá sa konala vo Vysokej pri Morave, kde má rodina Rehákovcov veľké sídlo. Práve to bolo v sobotu 10. augusta strážené takmer ako Buckinghamský palác a okolie kontrolovalo hneď niekoľko ochrankárov, ktorí prísne strážili to, kto sa do usadlosti dostane a kto nie. Na svadbu bolo pozvaných približne 500 hostí.

Petra Ficová si v sobotu vzala za manžela svojho dlhoročného partnera Martina Reháka. Zdroj: Jan Zemiar

A prečo súkromná usadlosť? „Vybrali si práve toto miesto, pretože to patrí Rehákovcom a je tam naozaj súkromie, navyše hostia majú prísny zákaz dávať zo svadby čokoľvek na sociálne siete. Chcú si proste svoj deň užiť vo veľkom štýle a bez toho, aby ktokoľvek dal niečo skôr von, ako budú chcieť oni,“ prezradil zdroj pre už spomínaný portál.

Na svadbe nechýbala ani Petrina kamarátka Dara Rolins, ktorá okrem veselky stihla v ten deň aj pár vystúpení. Na internete sa dokonca objavil aj záber nevestinho prsteňa, ktorý je vytvorený z mien dnes už manželov a ich dcérok Dorotky a Johanky. Naskytá sa otázka, či ide skutočne o Petrinu originálnu obrúčku, alebo si ho nechala pani Reháková vyrobiť len pre radosť. V každom prípade, prstienok z 18-karátového ružového zlata s menami svojich milovaných, by bol potešením pre každú ženu.

Takýto prstienok s menami Petry, Martina, Dorotky a Johanky zdobí fotografkinu ruku. Zdroj: Instagram Imprint