Tajomstvo obrúčky odhalené: Lucie Bílá prehovorila... Prebehla svadba?!

V sobotu sa spevácka ikona našich českých susedov ukázala na Dni otvorených dverí televízie Markíza. A práve pre web markiza.sk prezradila tajomstvo obrúčky, ktorá zdobí jej ľavý prstenník. Rovnako na ňom nosí aj zásnubný prsteň od Radka, pričom zásnuby tajila dva roky. Je to rovnako aj so svadbou?

Záhadný prsteň na ruke Lucie Bílej: Tajná SVADBA s o 17 rokov mladším partnerom?!

„Je fakt, že prežívam krásne obdobie. Ako hovorím, tento muž je za odmenu, ale do svadby sa veľmi neženiem. Na to je čas. A nechcela by som nič uponáhľať. A nechcela by som vlastne ani to krásne obdobie niečím kaziť. Ja nehovorím, že svadba je niečo také, ale tým, že ja som už vydatá bola a nebol to práve krok, ktorý by som teraz nepovažovala za zbrklý, tak sa vôbec neponáhľam,“ prezradila speváčka, no na druhej strane svadbu neodmieta a keď raz k tomuto životnému zlomu dôjde, určite dá svojim fanúšikom vedieť.

Lucie Bílá po boku Radka doslova žiari šťastím. Zdroj: Instagram L.B.

Čo však znamená prsteň, ktorý nosí na ľavej ruke už nejaký ten čas a nápadne sa podobá na obrúčku? „Prstienky od svojej lásky nosím a považujem ho za svojho muža,“ povedala Lucie. Radek podľa jej slová nie je iba priateľ, kamarát a manažér v jednom, ale stará sa o ňu tak v práci, ako aj v súkromí. Aj preto ho považuje za svojho muža. „Nemusí to byť len podľa papiera, je to v srdci,“ hovorí láskyplne rodáčka z Otvovíc, ktorá po boku o 17 rokov mladšieho muža doslova žiari šťastím.