Expresný krach manželstva: Markizácka sexica oznámila rozchod... Len rok po svadbe!

Namiesto toho, aby si spoločne užívali prvé výročie manželstva, stal sa presný opak. Pritom len pred rokom sa partneri zosobášili a povedali si svoje áno. Ich vzťah síce svojho času zažil isté turbulencie, keď blonďavá kráska počas Farmy verejne flirtovala so svojím spolu-súťažiacim Stanom, no namiesto rozchodu prišla svadba. Zdá sa však, že tentokrát problémy už evidentne vyriešiť nedokázali.

Rozchod oznámila na sociálnej sieti samotná Eva. To, čo zapríčinilo rozpad manželstva, síce zatiaľ neprezradila, no jej slová nasvedčujú tomu, že aktuálne má „za ušami“ Matúš a za trpký koniec môže práve on. „18. 8. osudový deň. Síce mi dnes všetci gratulujete k prvému výročiu svadby, ja vám musím oznámiť opak,“ začala a naznačila, že k tomu, aby oznámila pravdu, ju naviedli práve fanúšikovia, ktorí o ich kríze nemali ani najmenšieho tušenia.

Eva Zelníková a Matúš sa vzali iba pred rokom. Namiesto oslavy prvého výročia však prišiel rozchod. Zdroj: Instagram

„Žiaľ, na základe zistenia z mojej strany určitých veľmi vážnych okolností sa s manželom rozchádzame. Oznamujem to tu preto, aby ste chápali moje zvláštne správanie, pretože sa mi nechce pretvarovať, že sa nič nedeje. Sú to pre mňa veľmi ťažké chvíle. Som moc smutná a sklamaná. Život je nevyspytateľný a dokáže sa v okamihu otočiť o 180 stupňov,“ napísala očividne zronená blondínka.

Eva Zelníková oznámila rozchod prostredníctvom Instagramu. Zdroj: Instagram E.Z.

Presne pred rokom ešte Eva zažívala jeden z najkrajších dní vo svojom života. Zdroj: Instagram E.Z.

Následne ešte dodala, že prosí o pochopenie a rešpektovanie súkromia, neskôr pridala archívnu fotografiu zo svadby v spoločnosti svojich družičiek, kde sa vyjadrila už iba stručne. „Život dáva naozaj ťažké rany,“ napísala k záberu, na ktorom ešte bola šťastne zamilovaná. No a keďže, ako sme spomínali, vzťah Evy a Matúša toho predtým ustál skutočne mnoho, dá sa predpokladať, že išlo o niečo mimoriadne vážne...