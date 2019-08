Sebavedomá moderátorka v 51 rokoch: Ide to dole, ale... Bez hanby v bikinách!

Davina McCall je moderátorka, ktorá mala pod palcom napríklad šou Big Brother. Okrem toho sa živila aj ako modelka. A stále sa o svoje telo stará a neustále cvičí. Napriek tomu netají, že vek robí svoje a rozmýšľala aj nad nejakými zákrokmi. „Moje prsia klesajú, brucho klesá a pravdupovediac som si prešla fázou, keď zakaždým, keď som sa pozrela do zrkadla, som si hovorila, ako by to vyzeralo, keby som s tým niečo urobila. Ale rozhodla som sa, že tie zmeny a starnutie sú v poriadku,” povedala v júli pre magazín Good Housekeeping.

Zdroj: Instagram DM

V nedeľu sa po mesiaci opäť rozhodla, že sa fanúšikom pochváli svojou postavou, hoci nie je úplne dokonalá. „Bez hanby selfie v bikinách,” napísala brunetka k snímke. A podľa svojich sledovateľov vyzerá úžasne. Istá žena sa dokonca zverila, že práve Davina ju inšpirovala k tomu, aby so sebou začala niečo robiť a teraz cvičí trikrát do týždňa. „Keby som mala takéto brucho, selfie v bikinách by patrili k môjmu každodennému rituálu,” napísala ďalšia, oveľa mladšia žena.