Dominika Mirgová dostala náklad od fanúšikov: Čo ty si za matku... Za všetko môže táto FOTO!

Rovnako ako ďalšie ženy v jej veku či staršie, i ona nafotila sériu snímok pre magazín Break. Tieto fotky sú vždy o čosi odvážnejšie, niektoré známe tváre dokonca ukázali oveľa viac, než sa odhodlali kedykoľvek predtým. To však nie je Dominikin prípad. Tá sa zvečnila v bikinách, aké sa bežne nosia na pláže či kúpaliská. A stále ide o výrazne jemnejšie fotografie, než sú tie pre známe pánske časopisy.

Aj tak sa však našli takí, ktorí si do speváčky opäť potrebovali kopnúť. Samozrejme, vo väčšine ide o ženy, ktoré sú zrejme vlastníčkami patentu na materstvo. Podľa nich skrátka nie je vhodné, aby sa jedna matka takto prezentovala, nehľadiac na to, že blondínka tvorí modernú hudbu, pracuje v šoubiznise a nie na farskom úrade v Poľnom Kesove. Argumentom pre kritiku sa stal jej synček Peťko.

Tieto zábery Dominiky Mirgovej rozpútali mimoriadnu debatu. Ľudia dokonca začali polemizovať o tom, či vôbec môže byť dobrá matka. Zdroj: Break/Adam Suchánek

„Mám veľmi rada tvoju tvorbu, ale už to preháňaš s nahotou,“ napísala istá Michaela. Tá si však zrejme nevšimla, že Dominikino telo nie je nahé, ale ukryté pod dvojdielnymi či celými plavkami. „Je matka a mala by sa tak aj správať. Jej syn uvidí fotky, kde je polonahá, neviem, čo si to dieťa môže v tej hlavičke potom premietať,“ myslí si zasa Veronika. „Toto neurobí normála matka malého dieťaťa,“ znie ďalší z kritických komentárov.

Našli sa ale aj takí, ktorí chápu Dominikin džob a hranice im nezaostali v dobe spred desiatok rokov. Uvedomujú si aj to, že speváčka v posledných mesiacoch výrazne schudla, nemá sa za čo hanbiť a dotyčné snímky majú ďaleko od lacných či vulgárnych. Materstvo predsa nie je choroba ani dôvod, aby sa žena o seba prestala starať a začala zanedbávať svoj vzhľad i všetko naokolo. Navyše, neexistuje ani vedecká štúdia o tom, že deti trebárs modeliek spodnej bielizne skončili na liečení z dôvodu neprekonateľných nočných môr o svojich matkách.

Dominika Mirgová sa novým telom pochválila na fotografiách v magazíne Break. Zdroj: Break/Adam Suchánek

Dominika Mirgová Zdroj: Jan Zemiar

A čo na to Dominika? Tá s nadhľadom zverejnila ďalší záber zo série aj s trefným komentárom. „Vraj to už preháňam. No tak to ma mrzí, že nespĺňam vaše predstavy, ale, žiaľ, musíte si uvedomiť, že toto je môj profil, na ktorý si môžem pridávať, čo chcem a kedy chcem. Nikomu jeho názor neberiem, ale nepotrebujem tu mať ľudí, ktorým sa napr. nepáčim alebo im vadí môj obsah a moje prezentovanie sa. Tak ma jednoducho nesledujte,“ odkázala svojim sledovateľom.