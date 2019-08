Vyplastikovaná hviezda zašla priďaleko: Vlastné deti sa jej zľakli!

Katie Price sa už vrátila zo svojho posledného „plastikového záťahu” v Turecku, kde si nechala spraviť niekoľko zákrokov a svojho snúbenca nahovorila na úpravu nosa. Aktuálne vyzerá príšerne. Fotografi ju zachytili s obväzmi a značne opuchnutú. Na všetkých záberoch má oči prižmúrené, akoby mala problém ich vôbec otvoriť.

Zdroj: Profimedia

A z jej okolia sa šíria správy, že tentoraz svoj krok ľutuje. Vraj si uvedomila, že to prehnala. „Katie je po zákroku ledva schopná hovoriť a keď už zvládla pár slov, pôsobila celá bez seba. Je jasné, že už svoje rozhodnutie ľutuje. S tou obrovskou bolesťou, čo teraz podstupuje, si aj ona uvedomila, že tentoraz zašla priďaleko,” citoval new! magazine zdroj blízky bývalej modelke. Podľa The Sun Online sa jej mladšie deti rozplakali, keď ju uvideli.

Katie sa vybrala na kliniku do Turecka len pár mesiacov po tom, ako na jar v Brazílii podstúpila liposukciu a lifting zadku. Snáď si naozaj uvedomila, že tých plastík bolo fakt priveľa.