Sex so známou SEXBOMBOU: Dávam jej 1 bod z desiatich!

Včera The Sun exkluzívne priniesol priznanie 22-ročného Charlesa Druryho, ktorý tvrdí, že si užíval s bývalou modelkou Katie Price. Tá pritom vtedy stále chodila s 29-ročným Krisom Boysonom, s ktorým spolu v lete absolvovali plastiky v Turecku.

Mladík prezradil, že so známou Angličankou skončili v posteli hneď po prvom rande. Výkon Kate pri posteľných hrátkach ho však neohromil, dokonca ju oznámkoval! Dal jej jeden bod z 10, pričom sa ale opýtal, či by mohol použiť aj nulu. „Bol som sklamaný. Celé očakávanie z toho, že je to Katie Price - tá glamour modelka, keď si myslíte, že to bude úžasné a potom príde sklamanie,” vyjadril sa svalovec.

Príčina blondínkinej pasivity však bude zrejme spočívať v tom, čo spolu robili pred sexom. Charles tvrdí, že si dopriali drogy aj alkohol!

Zdroj: Instagram CD

Po tomto ťahu Katie odkopla svojho blondiačika a nového zajačika si nasťahovala do domu. A teraz sa Kris dozvedel, prečo vlastne ich vzťah skončil. Pritom sa však medzitým začali opäť dávať dokopy a podľa zdroja sa Katie obáva, že ju po slovách o nevere tentoraz opustí jej partner.

Hovorí sa, že Kris je detailmi zhnusený, no oficiálne vyjadrenie dvojice samozrejme znie úplne inak. „Katie a Kris sa už preniesli cez Charlesa, ktorý sa správa ako malý chlapec, čo vlastne aj je,” uviedol hovorca sexbomby.