James Bond ukázal syna: Model, ale... Och, veď 66-ročný otec je oveľa väčší fešák!

LOS ANGELES - Pánska jazda! Na topkách sme vás už informovali, že na pondelkovej premiére filmu Once Upon a Time in Hollywood sa to hemžilo celebritami. Na slávnostnom koberci sa ukázal aj herec Pierce Brosnan (66), ktorému robil spoločnosť jeho syn Dylan (22). A hoci sa živí modelingom, známeho otca sa mu zatieniť nepodarilo.

Pierce Brosnan, ktorého si mnohí spájajú najmä s postavou Jamesa Bonda, sa v roku 2001 oženil s novinárkou menom Keely Shaye Smith. Príkladné manželstvo nie je to jediné, čo ho v súkromí robí šťastným. Slávny herec je päťnásobným otcom.

Radosť mu robí napríklad aj najmladší syn Dylan, ktorý sa živí modelingom. Spolu sa vybrali na premiéru filmu Once Upon a Time in Hollywood. Dej tohto počinu sa odohráva v roku 1969 a zdá sa, že mladík tomu prispôsobil výber svojho outfitu.

Pierce však stavil na eleganciu. V obleku vyzeral skvele. Mnohé ženy nám dajú zrejme za pravdu, že dokonca oveľa lepšie ako jeho o 44 rokov mladší syn. Vy máte aký názor?

Pierce Brosnan so svojím synom Dylanom na premiére filmu Once Upon a Time in Hollywood. Zdroj: profimedia.sk