Slávny herec zmenený NA NEPOZNANIE: Z elegantného fešáka... Preboha! Starý dedo

Pierce Brosnan je verejnosti známy najmä ako predstaviteľ legendárneho Jamesa Bonda. Agenta si zahral v štyroch filmoch 007 v rokoch 1995 až 2002. Teraz sa nám však 69-ročný herec predstaví v úplne inej podobe a s výrazne zmeneným imidžom.

Galéria fotiek (7) Pierce Brosnan

Zdroj: SITA

V novom filme s názvom Posledný strelec sa s ním maskérky poriadne vyhrali a urobili z neho deduška. Silný make-up, sivé vlasy a pomocná palička dokonale vystihujú postavu dôchodcu Bernarda. Ten sa v roku 2014 vykradol zo svojho opatrovateľského domu vo východnom Sussexe a odišiel do Normandie, aby vzdal hold veteránom, ktorí zomreli pred 70 rokmi. V sprisahaní hodnom najlepších tajných agentov bývalý poručík Kráľovského námorníctva povedal personálu opatrovateľského domu, že „si len odskočí do obchodu“, ale namiesto toho išiel na železničnú stanicu v Brightone, nastúpil na vlak do Portsmouthu a kúpil si jednosmerný lístok na trajekt do Caen.

Neskôr k tomu povedal: „V mesiacoch pred výročím som sa snažil dostať do Normandie, ale nemal som potrebné doklady. Potom, deň pred dňom D, som videl všetky televízne správy a pomyslel som si - Musím ísť a byť toho súčasťou. Bol som nezbedný a tajnostkársky.“

Po svojej ceste do Normandie sa pán Jordan stal doživotným čestným členom Združenia veteránov Spojeného kráľovstva. Zomrel rok po tomto nezabudnuteľnom dobrodružstve vo veku 90 rokov.

Galéria fotiek (7) Pierce Brosnan počas nakrúcania filmu Posledný strelec.

Zdroj: profimedia.sk