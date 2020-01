Trapas v rannom vysielaní: Toto moderátor prehnal... Blbý žart o intímnom ochlpení kolegyne!

Piatkové ranné vysielanie sa v Británii nieslo v duchu výziev, ktoré v novom roku kolujú svetom. Niekto dodržiava takzvaný suchý január a celý mesiac nepije. Iní sa zapájajú do hnutia Januhairy, čo znamená, že si dávajú rásť ochlpenie – žiadne holenie, strihanie, upravovanie či skracovanie.

Keď o tom hovorila moderátorka Kate Garraway, mala na tvári falošné fúzy a bradu. Dokonca poznamenala, že ryšavá farba je jej prirodzená.

Zdroj: ITV

To sa ešte zaobišlo bez blbých poznámok, ale situácia sa zvrhla, keď Benovi Shephardovi ponúkla na ochutnanie vegánsky piroh, z ktorého si predtým sama odhryzla. Niekomu to môže prísť nevhodné, no títo dvaja sú výborní kamaráti už vyše 20 rokov.

No napriek tomu Ben neodhadol úroveň svojho „humoru” a keď mu Kate podala pečivo, vyhlásil: „Keď už sa musím s tebou deliť o tvoje pubické chlpy, tak sa môžeme podeliť aj o piroh.”

Zdroj: ITV

No, vtipné to nebolo, skôr trápne. Ak chcel Ben poukázať na jej falošnú bradu z predchádzajúceho vstupu, prirovnanie k intímnemu ochlpeniu asi nikto nepochopil. A samotná Kate mu dala najavo, že to prehnal. „Prestaň! Práve si zašiel trochu ďaleko,” vyhlásila pred kamerami.