Jeden z najpopulárnejších amerických raperov je vo väzbe: Tvrdá bitka v uliciach Štokholmu

ŠTOKHOLM - Amerického rappera ASAP Rockyho vzali vo Švédsku do vyšetrovacej väzby pre pouličnú bitku v centre hlavného mesta. Štokholmský súd v piatok rozhodol, že interpret zostane vo vyšetrovacej väzbe dva týždne, zatiaľ čo polícia bude incident vyšetrovať.

Prokurátor Fredrik Karlsson v piatok po súdnom konaní povedal, že 30-ročného rodáka z New Yorku zadržiavajú na základe menšieho obvinenia z napadnutia, ako pôvodne požadoval. „Napadli ich a on využil sebaobranu," povedal obhajca Henrik Olsson Lilja s tým, že sa proti rozhodnutiu odvolá.

Rapper sa dostal do pouličnej bitky v nedeľu, predtým, ako sa predstavil na hudobnom festivale. Nie je jasné, kto ďalší sa do bitky zapojil. Na videách na sociálnych sieťach je vidieť, ako rapper niekoho násilne hádže na zem. Následne rapper s ďalšími osobami daného človeka udierajú a kopú. Interpreta polícia zadržala v stredu a on preto musel zrušiť koncerty v Nórsku a Poľsku. Švédska tlačová agentúra TT informovala, že ASAP Rocky pozastavil svoje svetové turné.

ASAP Rocky, vlastným menom Rakim Mayers, stál v roku 2007 pri zrode kolektívu ASAP Mob. Debutoval v roku 2011 mixtapeom Live. Love. ASAP a aj jeho zásluhou sa dostal medzi 15 nominovaných v ankete budúcich hviezd BBC Sound of 2012. S debutovou štúdiovkou Long. Live. ASAP (2013) dobyl americký rebríček Billboard 200. Rovnaký úspech zaznamenal aj s druhým albumom At. Long. Last. ASAP (2015). Vlani v máji uviedol na trh zatiaľ poslednú štúdiovku Testing.