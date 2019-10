Tento raper sexoval s mnohými hviezdami: Šokujúce priznanie!

ASAP Rocky bol spájaný s mnohými kráskami. Spomenúť možno modelky Kendall Jenner, Chanel Iman, či speváčky Rihannu, Ritu Ora a Iggy Azalea. Posteľou kontroverzného rapera však prešlo oveľa oveľa viac žien.

Potvrzujú to aj jeho slová z rozhovoru v relácii Untold Stories of Hip Hop. ASAP Rocky poznamenal, že sex v trojici je pre neho celkom bežný a normálny. Zároveň dodal, že je sexom priam posadnutý. „Toto sú veci, o ktorých ľudia neradi hovoria a nepriznávajú sa k ním. Ja sa za to nehanbím. Mám srdce na dlani a nerobím nič, na čo by som nebol hrdý,” poznamenal raper.

V minulosti hovoril o tom, že potrebuje veľa peňazí z nezvyčajného dôvodu. „Robievam doma s niektorými veľmi blízkymi kamarátkami orgie. Fotím si ich a ženy okolo mňa sú rovnako slobodné duše ako ja,” povedal pre Esquire ASAP Rocky, ktorý mal vraj svoj prvý sex ako 13-ročný.

ASAP Rocky šokoval rozhovorom o svojom sexuálnom živote. Zdroj: SITA