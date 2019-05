Brat americkej oscarovej krásky v Bratislave: TOTO chce učiť Slovákov!

Dechen Thurman, mladší brat sexi herečky, má takisto na svojom konte menšie úlohy v niekoľkých filmoch. Okrem toho však prepadol aj inej vášni. V 19 rokoch sa popri štúdiu začal venovať joge a meditácii, aby zrelaxoval a načerpal novú energiu. Toto umenie si nakoniec zamiloval natoľko, že sa ho rozhodol aj sám učiť. Ako kočovný jogín cestuje po celom svete a učí jivamukti yogu, ktorá pochádza z New Yorku. A práve to je dôvod, prečo jogín zavítal na Slovensko.

Zdroj: Archív A.J.

Dechen je hosťom jogového festivalu, ktorý sa už tento víkend koná v našom hlavnom meste. V rámci neho sa stretnú slovenskí i medzinárodní lektori jogy, ktorí budú návštevníkov festivalu učiť tomuto umeniu.

Dechen síce svoj certifikát získal v americkom New Yorku, no sám žil nejaký čas v Indii, ba dokonca sa stretol aj so samotným Dalai Lamom štrnástym. Prezradil, že jogu cvičí aj jeho slávna sestra. „Uma je pohybovo veľmi nadaná. Po svojom druhom dieťati sa dala kvôli filmu Kill Bill na bojové umenia. Zamerala sa na viaceré projekty od bojových športov až po jogu. Má ju rada, párkrát sa zastavila, keď som mal lekcie v New Yorku. Zameriava sa ale na charitu. To je tiež karma joga, ktorú Uma vyznáva.“

Zdroj: SITA

Ak ste tiež fanúšikmi jogy, určite si nenechajte ujsť blížiaci sa festival, Možno na ňom zastihnete aj tohto prominentného Američana.