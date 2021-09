Najtemnejšie tajomstvo Umy Thurman: Sex s oveľa starším a... POTRAT!

V Texase prijali nový zákon, ktorý zakazuje ženám potrat po uplynutí 6 týždňov tehotenstva. Uma Thurman preto zaslala otvorený list denníku Washington Post, kde sa priznala, že potrat tiež kedysi podstúpila. „Je to moje najtemnejšie tajomstvo,” vyhlásila. No rozhodla sa, že už ho ďalej nebude skrývať.

Zdroj: Instagram UT

Dnes je herečka matkou troch detí. No keď zostala tehotná v čase, keď s potomkami ešte nerátala, čakalo ju ťažké rozhodovanie. „Bol to následok sexu s podstatne starším mužom. Bola to náhoda. Možno následok toho, že som ako dospievajúca herečka často bola jediným dieťaťom v miestnosti...” prezradila Uma, pre ktorú potrat nebol automaticky prvou možnosťou, ako situáciu riešiť.

Iné východisko však nenašla. „Chcela som si dieťa nechať, ale nevidela som možnosť, ako to urobiť. Bolo to ťažké rozhodnutie, ktoré mi dalo šancu dospieť a stať sa matkou, akou som dnes. Vtedy mi to spôsobilo veľa utrpenia a dodnes ma to mrzí,” uviedla Thurman. Situáciu konzultovala aj s rodinou a spoločne sa rozhodli pre ukončenie tehotenstva.

Uma Thurman so svojím otcom a tromi deťmi Zdroj: Instagram UT