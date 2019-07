Promi dcéra vytasila vnady: Fíha, tejto kočke do očí určite nik nepozeral!

LOS ANGELES - Kypeli jej z výstrihu! Hoci manželstvo Umy Thurman (49) a Ethana Hawke (48) stroskotalo, vzišli z neho tri ratolesti. Najstaršia dcéra slávnych hercov Maya (21) sa rozhodla kráčať v ich šľapajách. Asi nám ale dáte za pravdu, že by sa uchytila aj ako modelka. Pred pár dňami sa ukázala v spoločnosti a pohľad na ňu určite mnohým vyrazil dych.

Rozhodne zaujala! Slávni rodičia a známe priezvisko nie je to jediné, čím vie Maya Hawke upútať. Brunetka dostala do vienka nielen talent, ale aj šarm. Ten naplno predviedla aj nedávno, keď zavítala do spoločnosti.

Maya si pri tej príležitosti obliekla čierny nohavicový kostým. Avšak rozhodne nevyzerala fádne. Postaral sa o to svetlý korzet, ktorý dokonale zvýraznil prednosti mladej herečky.

O krásnej herečke určite nepočujeme poslednýkrát. Momentálne účinkuje v seriáli Stranger Things a zahrala si aj po boku Brada Pitta a Leonarda DiCapria v počine Once Upon a Time in Hollywood.

Maya Hawke vyzerala na červenom koberci skvele. Zdroj: profimedia.sk

Maya Hawke je krásna žena. Zdroj: profimedia.sk