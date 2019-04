Extrémny výstrih prsnatej hviezdičky: Zázrak, že jej nevypadli!

LONDÝN - Do očí jej nikto nepozeral! V stredu večer sa v Londýne konala slávnostná premiéra počinu Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile, na ktorej nechýbali hlavné hviezdy filmu - Zac Efron a Lily Collins. Pozornosť však na seba strhla aj hviezdička známa z reality šou Love Island - Megan Barton Hanson. Tej totiž z hlbokého výstrihu takmer vypadli prsia.

Zac Efron a Lily Collins už neraz dokázali, že patria medzi talentovaných hercov. Najnovšie sa stretli pred kamerami životopisného thrilleru s názvom Extremly Wicked, Shockingly Evil and Vile. V ňom stvárnili jedného z najznámejších sériových vrahov histórie - Teda Bundyho a jeho priateľku.

Na premiére to obom svedčalo. Lily a rovnako tak aj Zac totiž stavili na výrazne a zdobené outfity, v ktorých rozhodne nevyzerali nudne.

Zdroj: SITA

Pohľady prítomných však na seba strhla aj Megan Barton Hanson, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v britskej reality šou Love Island. Sexica zavítala do spoločnosti v červených šatách s hlbokým výstrihom, ktorý výrazne odhaľoval jej kypré poprsie. Megan si šaty neustále naprávala, aby sa vyhla trapasu a neukázala viac, než mala v pláne. Aj to však prítomným pánom stačilo na to, aby si ju obzerali s úsmevom na tvári.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk