Reality hviezdička radí: Takto si okoreníte SEXuálny život v karanténe!

V izolácii by sme nemali zanedbávať ani sexuálny život, myslí si hviezdička Megan Barton-Hanson. „Sú to neisté časy a ja neberiem celú túto situáciu na ľahkú váhu, ale musíme proste ten čas využiť čo najlepšie. Často je pre páry ťažké zladiť prácu aj starostlivosť o deti a mali by si tento čas, keď sú spolu zavretí, užiť vnútri aj v posteli,” povedala 26-ročná bývalá modelka pre The Sun.

Ako dodala, nič takéto pravdepodobne už nezažijeme, tak prečo to nevyužiť na posilnenie vzťahu a okorenenie si sexuálneho života. „Využite ten čas, ktorý teraz máte s partnerom,” radí Megan, ktorá sa nedávno stala ambasádorkou obchodu so sexi bielizňou a erotickými pomôckami.

Zdroj: Instagram MBH

Jednou z jej rád je robiť si veľa selfies – teda, robiť ich pre partnera, dokonca aj keď pobehujete po dome v teplákovej súprave. Ale oveľa lepšie je podľa nej navliecť sa do sexi bielizne. „Pekná bielizeň vám pomôže cítiť sa žensky a sexi,” hovorí z vlastnej skúsenosti. „Veľa dievčat mi hovorí, že muži preferujú nahotu, muži sú proste strašne jednoduchí, ale bielizeň pomôže žene cítiť sa sebavedomo a sexi,” dodala.

A čo tí, ktorí nemajú partnera pri sebe? „Na 100 % si myslím, že by sa mali "nahodiť" a poslať svojej polovičke sexi fotky.”