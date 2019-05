Kráľovná plastík zomrela: Hviezda reality šou podľahla chorobe!

MIAMI - Nekorunovaná kráľovná plastík navždy odišla! Reč je o hviezde reality šou Real Housewives of Miami Else Patton. Tá cez víkend zomrela po dlhej chorobe vo veku 84 rokov.

Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka reality šou Real Housewives of Miami (Skutočné paničky z Miami), no v pamäti divákov zostala vďaka svojmu vzhľadu. Ten bol viac ako bizarný - osemdesiatnička Elsa Patton totiž milovala plastické operácie.

Jej životná púť plná kozmetických úprav sa však cez víkend nadobro skončila. Reality šou hviezda prehrala boj s dlhoročnou chorobou. Plavovláska zomrela vo veku 84 rokov obklopená rodinou a blízkymi, a to len rok po svojom manželovi (†50). Smutnú správu potvrdila jej dcéra Marysol.

Rovnako ako výnimočný bol jej život, má byť aj jej rozlúčka. Smútiaca rodina požiadala fanúšikov, aby si pripili šampanským na jej pamiatku. Pohreb sa bude konať v Miami.