Bývalá modelka úplne nahá: Pozrite na moje faldíky!

LONDÝN - Niektoré ženy sa udržiavajú vo forme za každú cenu, iné dávajú najavo, že dokonalá postava nie je v živote to najdôležitejšie. Do takejto iniciatívy sa zapojila aj bývalá glamour modelka, hviezdička reality šou a influencerka Megan Barton-Hanson (25). Nechala sa nafotiť nahá a ukázala faldíky... Veď pri sedení ich má snáď každá!

Na jednej strane dokonalosť, na druhej prirodzenosť. Hoci hviezdy z oblasti šoubiznisu sa snažia vyzerať vždy dokonalo, presadzujú sa v tejto oblasti aj ženy oblejších tvarov. V najnovšom rozhovore to vyzdvihla aj Nicole Scherzinger, ktorá kedysi trpela bulímiou.

Influencerka Megan Barton-Hanson sa tiež aktuálne rozhodla poukázať na to, že nie je dôležité mať telo úplne dokonalé a treba ho milovať také, aké je. „Kašľať vaše Rolexky, pozrite na tieto faldíky,” napísala k úplne nahej fotografii s tým, že v haštagu označila hnutie za pozitívne vnímanie tela.

Zdroj: Instagram MBH

Treba povedať, že Megan má telo úplne normálnych tvarov a asi nikto by sa neodvážil nazvať ju tučnou. Napriek tomu aj ženy s rovnakou postavou sú mnohokrát frustrované z väčšieho zadočku či nebodaj mini faldíkov.

„Žiadna známa žena toto nikdy neurobila a ja to úplne milujem. Si šialene úžasná. Vďaka za inšpiratívnosť,” poznamenala jedna z jej sledovateliek na Instagrame. Ďalšia jej ďakovala za to, že ukázala, ako byť sama sebou aj so všetkými nedokonalosťami.