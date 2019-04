Veľký úspech známeho rapera: FOTO Už 11 rokov je triezvy, pripomínať mu to bude TOTO

"11 rokov - stále sa nebojím," napísal Eminem k záberu. Podobnou fotografiou sa pritom pochválil aj vlani, keď oslavoval desať rokov. Eminem sa pred časom priznal, že v roku 2007 takmer zomrel po náhodnom predávkovaní, keď už bol na tom tak zle, že bral 20 tabletiek denne. Tomuto zážitku sa otvorene venoval aj na svojom deviatom štúdiovom albume Revival z roku 2017.

Zdroj: Instagram/Eminem

Eminem, vlastným menom Marshall Bruce Mathers III., debutoval v roku 1996 albumom Infinite, ktorý mu však nepriniesol úspech. Známym sa stal až o tri roky neskôr po vydaní nahrávky The Slim Shady LP (1999), ktorá obsahuje hit My Name Is. Nasledovali The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002), Encore (2004), Relapse (2009), Recovery (2010), The Marshall Mathers LP 2 (2013), Revival (2017) a zatiaľ najnovší Kamikaze (2018). Eminem je okrem toho členom formácií D12 a Bad Meets Evil - s D12 má na konte štúdiovky Devil's Night (2001) a D12 World (2004), s Bad Meets Evil zas EP Hell: The Sequel (2011). Je držiteľom pätnástich cien Grammy a v roku 2003 získal Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň za skladbu Lose Yourself zo snímky 8. míľa (2002), v ktorej si aj zahral.