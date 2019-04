Veľká noc u Roba Opatovského: Rodinu zobral mimo domova, TU sviatkuje

„Rozhodli sme sa stráviť Veľkú noc mimo domova a trošku relaxujeme. Je tu naozaj nádherne, vyšlo aj počasie, tak teraz beháme po pamiatkach, pozeráme kostoly a oddychujeme na slniečku,“ povedal v rozhovore. „Chcem, aby sa moja rodinka pripravila na ťažšie obdobie, po sviatkoch totiž budeme pokračovať v prácach na novom dome v Skalici. Už sme s architektom poklepali po základovom kameni a do roka a do dňa by sme chceli dom dokončiť, samozrejme, všetko korektne v rámci overených technologických postupov, nič nebudeme urýchľovať,“ uviedol Opatovský.

„Vychutnávame teda ešte pohodu, kým sa dá, chcel by som, aby si moja rodinka poriadne oddýchla a nachystala sa na všetko, čo nás po sviatkoch doma čaká,“ dodal. Veľkonočný pondelok si však ešte naplno užijú a uctia aj podľa tradícií.

„Prídu k nám v pondelok moji rodičia a otec Hanku vyšibe, ona sa na to veľmi teší, dá mu nejaké vajíčka a nakreslí mu obrázok. Ja asi svoje baby polievať nebudem, až taký militantný nie som,“ zasmial sa spevák, ktorého začiatkom mája čakajú ešte dva posledné koncerty jarného turné v Bratislave a Nitre. „Mám veľkú radosť, že sú na koncerty výborné ohlasy, už teraz rozmýšľam nad ďalšími. Keď skončíme jarnú časť turné, hneď začneme kreovať zimnú a vianočnú,“ uzavrel.