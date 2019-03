Keanu Reaves nemusel hrať legendárneho Nea v Matrixe: Rolu najskôr ponúkli tejto hereckej hviezde

Producenti preto zmenili Nea na ženu a dúfali, že Bullock ponuku prijme. „Poslali sme jej scenár, aby sme videli, či má záujem. Nebolo to v tom čase proste nič pre ňu. Takže to nikam neviedlo,“ uviedol producent Lorenzo di Bonaventura. Rolu Nea nakoniec stvárnil Keanu Reeves.

Sandra Bullock začala svoju hereckú kariéru v 80. rokoch minulého storočia, no jej meno sa dostalo do povedomia verejnosti až vďaka filmom ako Demolition Man (1993), Nebezpečná rýchlosť (1994), Sieť (1995), Kým si spal (1995), Nebezpečná rýchlosť 2 - Zásah (1997), Magická posadnutosť (1998) či 28 dní (2000). Na konte má tiež snímky ako Miss špeciálny agent (2000), Láska s výstrahou (2002), Crash (2004), Miss špeciálny agent 2: Krásna a nebezpečná (2005), Dom pri jazere (2006), Návrh (2009), Drsňáčky (2013) alebo Víťazstvo je naše (2015). V roku 2010 získala Oscara za hlavnú rolu v športovej dráme Splnený sen (2009), známej aj ako Zrodenie šampióna, no zároveň si vyslúžila aj Zlatú malinu pre najhoršiu herečku za hlavnú rolu v komédii Slečna zamilovaná (2009). Druhú nomináciu na Oscara v kariére si vyslúžila za hlavnú rolu v sci-fi trileri Gravitácia (2013).