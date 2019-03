Justin Bieber všetkých šokoval: Uvidíme ho ešte na pódiu? Kanadská hviezda má iné plány!

"V súčasnosti sa veľmi sústreďujem na nápravu niektorých hlboko zakorenených problémov, ktoré mám, tak ako má väčšina z nás, aby som sa nezrútil, mohol udržať svoje manželstvo a byť otcom, ktorým chcem byť. Hudba je pre mňa veľmi dôležitá, ale nič nie je dôležitejšie, ako moja rodina a zdravie," napísal v príspevku 25-ročný interpret, ktorý je ženatý s modelkou Hailey Baldwin.

Návrat v znamení úžasného albumu

Rodák z Londonu v Ontáriu oznámil svoju hudobnú prestávku v reakcii na otázky fanúšikov o jeho novej tvorbe. Hoci sa hudbe chvíľu venovať nebude, neplánuje s ňou skončiť úplne. Ako na Instagrame napísal, plánuje sa vrátiť s novým "úžasným" albumom, a to čo najskôr.

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015). Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu Grammy, dve BRIT Awards, 19 Billboard Music Awards, 15 American Music Awards či 23 Teen Choice Awards.