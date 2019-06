Sympatická Sandra Bullock (54) s emotívnym priznaním: Krásne slová, ktoré vás chytia za srdce

LOS ANGELES - Americká herečka Sandra Bullock sa považuje za úprimnú matku. Rodáčka z New Orleans v Louisiane, ktorá má deväťročného syna Louisa a sedemročnú dcéru Lailu, to uviedla v šou Entertainment Tonight.

"Mám to požehnanie vychovávať úžasné deti a som skutočne úprimná matka. Vedia, čo je čo. Moje deti sú odvážne, sú v bezpečí a šťastné. Chcem, aby z nich vyrástli takí ľudia, akými by aj mali byť. Viem, že na to môžem dohliadnuť, potrebujem k tomu len nejaké bočné nárazníky," uviedla 54-ročná herečka, ktorá si obe deti adoptovala.

Sandra Bullock začala svoju hereckú kariéru v 80. rokoch minulého storočia, no jej meno sa dostalo do povedomia verejnosti až vďaka filmom ako Demolition Man (1993), Nebezpečná rýchlosť (1994), Sieť (1995), Kým si spal (1995), Nebezpečná rýchlosť 2 - Zásah (1997), Magická posadnutosť (1998) či 28 dní (2000). Na konte má tiež snímky ako Miss špeciálny agent (2000), Láska s výstrahou (2002), Crash (2004), Miss špeciálny agent 2: Krásna a nebezpečná (2005), Dom pri jazere (2006), Návrh (2009), Drsňáčky (2013) alebo Víťazstvo je naše (2015).

V roku 2010 získala Oscara za hlavnú rolu v športovej dráme Splnený sen (2009), známej aj ako Zrodenie šampióna, no zároveň si vyslúžila aj Zlatú malinu pre najhoršiu herečku za hlavnú rolu v komédii Slečna zamilovaná (2009). Druhú nomináciu na Oscara v kariére si vyslúžila za hlavnú rolu v sci-fi trileri Gravitácia (2013).