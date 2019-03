Sam Smith zamotal hlavu fanúšikom: Je to muž alebo žena?

„Keď som videl slovo nebinárny, genderqueer, a prečítal som si o tom a počul som týchto ľudí hovoriť, povedal som si, ‘Do pekla, to som ja’. Nebinárny, genderqueer, je, keď sa neidentifikujete rodom. Keď vy ste len vy,“ vyjadril sa umelec. „Ste zmesou všetkých rôznych vecí. Ste svojím vlastným špeciálnym stvorením. Takto to vnímam. Nie som muž, ani žena. Myslím, že som niekde medzitým. Vždy som bol veľmi slobodný, keď išlo o moju sexualitu, tak som sa to pokúsil premeniť aj do mojich myšlienok,“ skonštatoval Smith.

Samuel Frederick Smith sa stal známym v roku 2012 vďaka spolupráci na piesni Latch dua Disclosure. O rok neskôr sa podieľal na singli La La La, ktorý vydal producent Naughty Boy a taktiež vydal EP nahrávku Nirvana. Na ňu nadviazal albumami In The Lonely Hour (2014) a The Thrill Of It All (2017). Smith je víťazom ankety BBC Sound of 2014, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy roka. Okrem toho získal napríklad štyri Grammy, šesť MOBO Awards, tri BRIT Awards alebo tri Billboard Music Awards. Nahral aj pieseň Writing's On The Wall pre bondovku Spectre (2015), ktorá mu vyniesla Oscara a Zlatý glóbus.