Zoznámte sa s novou Bond girl: Hore bez a... Chlpy má všade!

Spevák Sam Smith je s bondovkami spätý. Naspieval totiž úvodnú pieseň Writing's On The Wall k počinu Spectre (2015), za ktoru získal Oscara a Zlatý glóbus. Aktuálne to pôsobí dojmom, akoby sa umelcovi cnelo za slávnym agentom 007. Zaujímavé však je, že Sam očividne zatúžil po úlohe Bondovho dievčaťa...

Úspešný umelec, ktorý nedávno šokoval verejnosť vyhlásením, že je nebinárny, totiž na instagrame zverejnil sériu zvláštnych záberov. Pózuje na nich len v slipoch či osuške, vlní sa do rytmov skladby od Demi Lovato a pri jednej z fotiek pridal popis Bond girl. Prečo, vie zrejme len on sám.

Isté ale je, že Sam chcel ukázať svetu, že sa za svoje telo nehanbí. A to ani keď sa cíti nafúknutý a pribratý.

Sam sa stal slávny v čase, keď mal výrazne viac kilogramov. Netají sa tým, že priberal vlastne celý život. Keď bol menší, tak najmä v oblasti hrudníka, kvôli čomu ako 12-ročný podstúpil liposukciu. Nadváhy sa mu podarilo zbaviť v roku 2015, keď presedlal na zdravý spôsob stravovania.

Sam Smith sa podelil s fanúšikmi aj o takýto záber. Zdroj: Instagram