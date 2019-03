Taylor Swift načrtla svoje plány: TOTO vás rozhodne prekvapí... Smeruje do politiky?

"Vyvolávanie rasistických nálad a strachu nie je niečo, čo by som od našich lídrov očakávala. A došlo mi, že je mojou zodpovednosťou využívať svo vplyv proti tejto odpornej rétorike," cituje speváčku britský denník The Guardian. "Budem sa viac angažovať. Máme pred sebou budúci rok veľký súboj," dodala speváčka v súvislosti s budúcoročnými americkými prezidentskými voľbami.

Zlom nastal v októbri

Taylor Swift patrila dlhé roky k umelcom, ktorí sa systematicky vyhýbajú vo verejných vyjadreniach politickým témam. S touto praxou však skoncovala v októbri minulého roka, keď pred voľbami do Kongresu verejne podporila amerických demokratov. "Vždy budem voliť podľa toho, ktorý kandidát bude hájiť a bojovať za ľudské práva, ktoré si všetci zaslúžime," napísala speváčka na Instagrame. "Som presvedčená, že systematický rasizmus voči ľuďom inej farby pleti, ktorý v tejto krajine stále vidíme, je príšerný, odporný a veľmi rozšírený," dodala.

Taylor Swift Zdroj: SITA

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a Reputation (2017). K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood. Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).