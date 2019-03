Nedá si povedať! Polícia zbalila muža, ktorý vnikol do domu Taylor Swift, už po tretíkrát

NEW YORK - Do domu americkej speváčky Taylor Swift v New Yorku vnikol už tretíkrát po sebe ten istý muž. Rovnako ako v prechádzajúcich prípadoch ho zatkli a opäť mu hrozí väzenie. V minulom roku si pritom 22-ročný Roger Alvarado odsedel vo väzení šesť mesiacov za predchádzajúce vniknutie do speváčkinho domu. Podľa polície Alvarado tentokrát vyliezol po rebríku na terasu na prvom poschodí domu a rozbil sklenenú výplň dverí, cez ktoré sa dostal dovnútra.

Páchateľ vnikol do domu v noci zo stredy na štvrtok, pričom v tom čase nikto nebol doma. Podobne tomu bolo aj v apríli minulého roku, keď sa Alvarado v speváčkinom dome osprchoval a potom zaspal v jej posteli. Prvýkrát do jej domu vnikol vo februári minulého roku, keď rozbil vchodové dvere lopatou.

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a Reputation (2017). K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood. Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).