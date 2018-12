Taylor Swift oslavuje 29. narodeniny: TOTO je najotrasnejší záber jej kariéry!

LOS ANGELES - Jedenásť dní pred Vianocami oslavuje svoje narodeniny slávna americká speváčka Taylor Swift. Dnes má 29 rokov a už 14 rokov pôsobí v hudobnom biznise... Fanúšikovia ju poznajú ako zvodnú krásku, no nie vždy jej to pri spievaní pristalo. Toto je doslova najostrasnejší záber jej kariéry!

Taylor Swift minulý rok vydala videoklip k piesni Look What You Made Me Do a práve tam vyzerala tak, že mnohým mohla spôsobiť nočné mory. Minimálne jej mladším fanúšikom. Speváčka sa totiž nechala upraviť v štýle zombie... A maskérom, či šikovným grafikom sa to podarilo natoľko, že s jej dôvernou podobou so živým mŕtvym by sa uplatnila v nejednom prvotriednom horore.

Taylor Swift vo videoklipe Look What You Made Me Do vyzerala naozaj otrasne. Zdroj: youtube.com

Z tejto podoby Taylor Swift museli mať nočné mory mnohí jej mladší fanúšikovia. Zdroj: youtube.com

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a spomínanou Reputation (2017).

Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 21 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).