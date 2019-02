To NAJ z Oscarov 2019: Menštruácia, šialenstvo okolo Lady Gaga a poriadny trapas najlepšieho herca!

Udeľovanie prestížnych Cien akadémie je obrovskou slávnosťou. Ocenenia sa vyhlasujú v 24 kategóriách. Aktuálny ročník bol iný v tom, že slávnostné podujatie nemalo moderátora. Pôvodne ním mal byť komik Kevin Hart. Na povrch však vyplávali jeho kontroverzné výroky z twitteru a škandál bol na svete. „Keby môj syn niekedy prišiel domov a začal sa hrať s bábikami svojich sestier, tak mu ich rozmlátim o hlavu a poviem mu, aby prestal, že to robia iba gayovia,” znie jeden z jeho výrokov z roku 2011.

Americká filmová akadémia žiadala Harta, aby sa ospravedlnil a spomínané príspevky zmazal. Komik sa LGBTQ komunite napokon ospravedlnil a úlohy moderátora Oscarov (čo je mimochodom veľmi prestížna ponuka) sa sám zriekol.

Kevin Hart Zdroj: SITA/AP/Danny Moloshok

Samozrejmosťou pri preberaní sošiek sú ďakovné reči. Za zmienku rozhodne stoja slová Olivie Colman, ktorá triumfovala v kategórii Najlepšia herečka. Umelkyňa dala radu malým dievčatám, ktoré si cvičia ďakovnú reč, aby sa nikdy nevzdávali. „Pracovala som ako upratovačka, milovala som tú prácu, ale veľa času som si predstavovala práve tento moment,” poznamenala Colman.

Olivia okrem iného ďakovala aj kolegyni Glenn Close, ktorá bola na sošku tiež nominovaná. Viacerí sa na jej účet zabávali na sociálnych sieťach. Podľa nich vraj sama prišla oblečená ako socha Oscara. Domov však teraz odišla na prázdno.

Olivia Colman Zdroj: SITA

Glenn Close mnohým pripomínala sošku Oscara. Zdroj: SITA

Najlepším hercom sa stal Rami Malek. Ten zbiera ocenenia za svoj výkon vo filme Bohemian Rhapsody, kde stvárnil legendárneho Freddieho Mercuryho. „Fakt, že tu slávime Freddieho, je dôkazom, že túžime po príbehoch podobných tomu jeho. Som syn imigrantov z Egypta, takže časť môjho príbehu sa píše teraz. Som veľmi vďačný za to, ako ma podporujete. Budem si to ceniť do konca života,” uviedol Malek.

Talentovaný herec bol z úspechu zrejme taký nadšený, že zabudol na ostražitosť. Cestou z pódia zakopol a spadol na zem. Na pomoc mu hneď pribehli záchranári, ktorí ho vzali do zákulisia.

Rami Malek spadol z pódia. Hneď k nemu prišli záchranári. Zdroj: profimedia.sk

Z prestížnej sošky sa radovali aj autorky počinu Period. End of Sentence - Rayka Zehtabchi a Melissa Berton, ktoré uspeli v kategórii Najlepší krátky dokument. Na twitteri viacerí označili ich ďakovnú reč za skvelú. „Neplačem, pretože mám svoje dni alebo niečo také. Nemôžem uveriť tomu, že film o menštruácii získal Oscara!” poznamenala očividne dojatá Rayka.

Melissa Berton a Rayka Zehtabchi Zdroj: SITA

Na sociálnych sieťach vyvolalo slušné šialenstvo aj spoločné vystúpenie Bradleyho Coopera a Lady Gaga. Tí vo filme Zrodila sa hviezda stvárnili milencov a viacerí by ich radi videli spolu aj v reálnom živote. Na pódiu to medzi dvojicou ozaj iskrilo. No kým Gaga má za sebou zrušenie zásnub a rozchod, v súkromí Bradleyho je všetko v poriadku. Na odovzdávaní Oscarov mu robila spoločnosť partnerka a mama jeho dcérky - ruská modelka Irina Shayk.

VIDEO: Spoločné vystúpenie Bradleyho Cooper a Lady Gaga.

Lady Gaga zaujala aj výnimočnými šperkmi. Talentovaná speváčka a najnovšie aj herečka mala na krku luxusný náhrdelník so žltým diamantom z dielne Tiffany. Ide o klenot, ktorý mala na sebe Audrey Hepburn počas fotenia k slávnemu filmu Raňajky u Tiffanyho.

Žltý diamant bol objavený v roku 1877 v baniach Kimberley v dnešnej Juhoafrickej republike. Ako prvá ho mala na sebe E. Sheldon Whitehouse v roku 1957 na plese, potom mala tú česť Audrey Hepburn a teraz aj Lady Gaga.

Odborníci odhadujú cenu šperku na 40 miliónov dolárov. Zástupcovia Tiffany tvrdia, že jeho hodnota je nevyčísliteľná.