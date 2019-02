Hudobná superstar po svadbe šokovala všetkých: Oficiálne už nebude taká, ako predtým

LOS ANGELES - Americká speváčka Miley Cyrus si po svadbe s austrálskym hercom Liamon Hemsworthom, vzala jeho priezvisko. Dvadsaťdeväťročný rodák z Melbourne to prezradil v rozhovore v televíznej relácii Live With Kelly and Ryan, keď sa ho spýtali na sobáš a spomenuli meno jeho manželky.

"Teraz je to Miley Ray Hemsworth," povedal s tým, že zmena mena bol jej nápad. "Stále bude, samozrejme, známa ako Miley Cyrus, ale zobrala si moje meno, čo je skvelé. Úprimne, to bola na tom (svadbe, pozn. red.) jedna z najlepších vecí. Nežiadal som ju, aby si vzala moje meno, ale ona povedala 'Nie, samozrejme, že si vezmem tvoje meno'," uviedol Hemsworth.

Mladý Austrálčan zároveň priznal, že si musel chvíľu zvyknúť na to, že bude o speváčke hovoriť ako o svojej manželke. "Už je to trochu normálnejšie, ale prvé týždne boli... je to len mesiac a pol, ale prvých pár týždňov boli pre mňa 'manželka' a 'manžel' cudzie," vyjadril sa a dodal, že už si telefónne číslo Miley vo svojom telefóne uložil pod menom "manželka". Dvojica sa dala dokopy v roku 2009. V roku 2012 sa zasnúbili, no o rok neskôr sa rozišli. Znovu sa dali dokopy v roku 2015. Zosobášili sa vlani v decembri.

Miley Cyrus, vlastným menom Destiny Hope Cyrus, sa preslávila účinkovaním v seriáli Hannah Montana (2006 - 2011). Okrem toho sa objavila v snímkach Hannah Montana - Film (2009), Sex v meste 2 (2010) či LOL (2012) a prepožičala tiež hlas jednej z postáv v animovanom filme Blesk (2008). Na konte má zatiaľ šesť štúdioviek - Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Can't Be Tamed (2010), Bangerz (2013), vďaka ktorej získala nomináciu na cenu Grammy, Miley Cyrus And Her Dead Petz (2015) a Younger Now (2017).

Liam Hemsworth je mladším bratom známeho herca Chrisa Hemswortha. Svoju hereckú kariéru odštartoval v seriáloch Susedia (1985), v ktorom účinkoval v období 2007 - 2008, či The Elephant Princess (2008), kde sa objavil v rokoch 2008 - 2009. Jeho filmovým debutom bola sci-fi dráma Štvrté proroctvo (2009), kde si zahral po boku Nicolasa Cagea. Do povedomia verejnosti sa zapísal už o rok neskôr vďaka romantickej dráme Posledná pieseň (2010), v ktorej sa predstavil po boku spomínanej Cyrus. Zahral si tiež v akčnom filme Expendables 2 (2012), trileri Špión (2013), romantickej dráme Láska a česť (2013), krimidráme Veľká americká lúpež (2013), dramédii Krajčírka (2015) alebo sci-fi Deň nezávislosti: Nový útok (2016). Známy je aj vďaka filmovej sérii Hry o život (2012 - 2015), v ktorej stvárnil Galea Hawthorna.