Slávna hviezdička na prechádzke s mamou: Juj, ženy, videli ste sa v zrkadle?!

Miley Cyrus s mamou Tish.

Zdroj: profimedia.sk

LOS ANGELES - Hlavne pohodlne! Speváčka a herečka Miley Cyrus (26) patrí k ľuďom, ktorí svoj vzhľad príliš prehnane neriešia. Potvrdzujú to aj najnovšie paparazzi zábery, ktoré vznikli, keď sa slávna blondínka vybrala na prechádzku so svojou mamou Tish. Je pochopiteľné, že sa na takúto aktivitu nepotrebovali parádiť. Avšak dámy pôsobili dojmom, akoby sa vybrali do ulíc rovno z postele.