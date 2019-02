Kedysi Timberlake, Cruise či de Niro... Pozrite sa, kto získal titul Muž roka 2019!

Ceremoniál, na ktorom si 41-ročný Ventimiglia cenu prevezme, sa uskutoční 8. februára na Harvardovej univerzite. Herec počas podujatia dostane tradičný zlatý džbán s pudingom a navštívi aj najnovšiu produkciu Hasty Pudding, inscenáciu France France Revolution, v ktorej hereckom obsadení budú po prvý raz aj ženy. Hasty Pudding Theatricals už udelil aj titul Žena roka 2019, a to herečke Bryce Dallas Howard. Tridsaťsedemročná dcéra filmára Rona Howarda si cenu prevezme dnes.

Titul Žena roka alebo Muž roka klubu Hasty Pudding Theatricals získavajú umelci, ktorí sa trvalo a pôsobivo zapísali do sveta zábavného priemyslu. Cenu vlani dostala Mila Kunis a v minulosti aj Octavia Spencer, Kerry Washington, Amy Poehler, Helen Mirren, Marion Cotillard, Claire Danes, Julianne Moore, Anne Hathaway, Renée Zellweger, Meryl Streep, Julia Roberts či Debbie Reynolds. Mužom roka sa minulý rok stal Paul Rudd. Pred ním to boli napríklad Ryan Reynolds, Joseph Gordon-Levitt, Chris Pratt, Kiefer Sutherland, Jason Segel, Justin Timberlake, James Franco, Clint Eastwood, Tom Cruise, Robert de Niro, Harrison Ford alebo Anthony Hopkins.

Milo Ventimiglia je známy najmä ako Jess Mariano zo seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov či ako Peter Petrelli zo sci-fi série Hrdinovia (2006 - 2010). Účinkoval tiež v seriáloch Opačné pohlavie (2000), American Dreams (2002 - 2005), The Bedford Diaries (2006) alebo Mob City (2013). V rokoch 2013 - 2014 stvárňoval Iana Mitchella v akčnom seriáli Chosen a od roku 2016 účinkuje v sérii This Is Us. Zahral si tiež syna boxera Rockyho Balbou v podaní Sylvestra Stallonea v šiestom a ôsmom filme z legendárnej športovej série Rocky Balboa (2006) a Creed II (2018). Predstavil sa aj v snímkach ako napríklad Môj otec je šialenec (2012), Grace: Kňažná z Monaka (2014), Pomstiteľ (2015) či Nová šanca (2018).