Herec Matej Marušin poriadne prekvapil: Som realista, verím však vo vyššiu moc

„Ja som síce realista, ale viem, že tu je nejaká vyššia moc, ktorá veci ovláda. Žiadna záhada sa mi síce zatiaľ nestala, no človek nad tým občas premýšľa. Hlavne, keď nie ste v spoločnosti a niečo sa zrazu udeje, niečo zašuchoce alebo spadne... Nemám ale na tieto veci vysvetlenie, neviem, ako to je,“ uviedol interpret, ktorý sa vo štvrtok objavil na plátnach kín v hlavnej úlohe mysteriózneho trileru Trhlina režiséra Petra Bebjaka.

Účasť na novom filme si herec podľa vlastných slov nesmierne váži. „Nič takéto tu dosiaľ nebolo, ani minisériovo spracované, ani takýto filmový žáner, takže som veľmi rád, že som hlavným predstaviteľom tejto snímky a práve pod Petrovou taktovkou. Je to vynikajúci režisér, už ho dlho sledujem a vidím na ňom posun z filmu na film. V rámci takýchto mysterióznych žánrov, trilerov a hororov je absolútne neprekonateľný. Myslím si, že má pred sebou obrovskú kariéru, a nielen tu, ale vo svete,“ podotkol Marušin, ktorý sa vďaka Bebjakovi podľa vlastných slov na pľaci veľa naučil a je mu za mnohé vďačný.

„Peter vie hercovi odobrať z úst tú slovnú vatu, keď vidí, že mu nejaký text nesedí, a hlavne vie presne odhadnúť situáciu. Počas nakrúcania som mal niekedy pocit, že to, čo mi vraví, určite nemôže byť tak a spätne si uvedomujem, najmä keď som ten film teraz videl, že mal absolútnu pravdu. Pri Petrovi som si uvedomil, že dôverovať režisérovi je základ pre to, aby mal projekt úspech. Skutočne ma veľa naučil,“ poznamenal herec.

Ako ďalej priznal, vidieť sa všade na bilboardoch a na veľkom plátne v kine je preňho veľmi zvláštne. „Nie je to síce môj prvý film, no predsa len sme Trhlinu točili pôvodne len pre televíziu a zrazu z toho urobili film pre kino... Je to taký nezvyk, keď sa zrazu vidíte na všetkých tých bilbordoch a na obrovskom plátne... Ale bol som aj veľmi milo prekvapený, tá chémia medzi mnou a Mary (Máriou Bartalos, pozn. red.), zdá sa, na plátne veľmi dobre funguje. Spočiatku som sa toho trochu obával, ale keď som to videl, vydýchol som si. Nemám k tomu nijaké výhrady,“ povedal Marušin, ktorý v hlavnej úlohe stvárnil chlapca usilujúceho sa postaviť biznis na senzácii okolo tajomného pohoria Tribeč, v ktorom miznú ľudia.

„Ja to od začiatku vnímam tak, že Igor, ktorého som vo filme stvárnil, je človek, akých je tu na Slovensku obrovské percento. Mladý muž, ktorý sa neuplatní vo svojom odbore a ide na brigádu, robí všetko možné, aby zarobil a naozaj si ide za tým, čo chce, píše blogy, snaží sa, chce to robiť. A je tam aj veľa ďalších tém, film otvorí aj otázku dôvery ženy voči mužovi, ktorý je absolútne nezodpovedný. Je to bývalý narkoman, vidieť tam, ako sú tie ženy niekedy zaslepené... Verím, že v trojdielnej sérii, ktorá pôjde koncom roka v televízii, sa trošku viac odkryje aj Igorov vzťah s Miou, uvidíme. Inak je celý ten film postavený veľmi otvorene, aj koniec je otvorený. Už som na to počul rôzne názory. Ľudia sa ma pýtali, prečo to a to nebolo takto a takto a prečo toto z knihy neurobili vo filme tak a tak... A prečo by mali? Takto to vymysleli a nech sa s tým ľudia vyrovnajú. Veľa ľudí bude zrejme porovnávať ten výsledok s knihou. Tomu sa nevyhneme. No napriek tomu si myslím, že ten film zožne úspech,“ skonštatoval sympatický interpret.

Igor, ktorého v Trhline stvárnil, je prinajmenšom veľmi svojský mladý muž. „Ja mám vo svojom divadelnom a filmovom živote na takéto choré charaktery šťastie. Hral som už rôznych pokrivených chlapcov, vrahov alebo narkomanov, takže toto nebolo pre mňa úplne nové a ja sa v týchto veciach aj celkom vyžívam. Je tam čo hrať a ešte keď je knižná predloha alebo scenár napísaný fajn, tak to je pre herca také malé víťazstvo,“ podčiarkol Marušin.

„Inak je tam, samozrejme, veľmi úzka hranica medzi tým, keď herec môže vyznieť až trápne, pretože nám tam predsa len nebehali v zábere žiadni škriatkovia a nikto nás nestrašil, museli sme naozaj dôverovať Petrovi, ktorý to videl na monitore, aby nás ustriehol,“ uznal herec, ktorý počas nakrúcania utŕžil napokon i zlomeninu.

„Moja noha na to nakrúcanie do konca života nezabudne. Mám ju citlivú pri každej zmene počasia. Nebol to nejaký Tom Cruise, ale náročný terén, strmina, naháňala ma kamera, a mal som sa stále otáčať, tak som nepozeral pod nohy, stúpil som na niečo krivé a vylomil som si členok. Prvá oficiálna správa znela, že ho mám iba vyvrtnutý, aby sa na pľaci a v divadle nezľakli, no nakoniec to bolo zlomené a mal som nohu päť týždňov v sadre. V divadle sme však z toho napokon vyťažili a Dubčeka, ktorého hrám v jednej z inscenácií, sme posadili na vozík. A odvtedy už som si skoro zlomil aj druhý členok, chvalabohu to bol nakoniec len silný výron,“ zasmial sa Marušin.