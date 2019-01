Speváčka sa dala potetovať: Preboha, to nemyslí vážne!

LOS ANGELES - Fíha! Kelsy Karter (24) síce nie je veľmi známa, ale v uplynulých dňoch sa postarala o to, aby sa o nej hovorilo. Mladá speváčka si totiž dala potetovať tvár. Nezvyčajné je nielen miesto kresby, ale aj samotný obrázok. Na tmavovláskinom líci sa totiž vyníma spevák Harry Styles (24).

Harry Styles je zvyknutý na to, že ho dievčatá a ženy obdivujú. Bolo tak už aj v čase, keď pôsobil v skupine One Direction. Medzi jeho fanúšičky patrí aj istá Kelsy Karter, ktorá má tiež ambície byť speváčkou a veľmi rada by s ním spolupracovala.

Tmavovláska sa rozhodla zaujať Harryho pomerne nezvyčajným spôsobom. Už dávnejšie na sociálnych sieťach avizovala, že mu k narodeninám dá výnimočný darček. A tak aj urobila! Kelsy si dala na líce vytetovať spevákovu tvár.

Nádejná speváčka o sebe sama hovorí, že je akousi Stylesovou ženskou verziou. Či Harry vie, že nejaká Kelsy existuje, nevedno. Je ale dosť pravdepodobné, že správy o jeho veľkej fanúšičke sa k nemu čoskoro dostanú...

Kelsy Karter si dala potetovať tvár. Zdroj: Instagram

Líce nádejnej speváčky zdobí takéto nezvyčajné tetovanie. Zdroj: Instagram