Anglická sexbomba šokuje: Adopcia!

LONDÝN - Anglická podnikateľka, modelka a spisovateľka Katie Price si chce adoptovať sirotu z Nigérie. Štyridsaťročná rodáčka z Brightonu v grófstve East Sussex sa tak rozhodla po tom, ako stretla ženu, ktorá pracuje v sirotinci v Nigérii. Price to prezradila v televíznom programe This Morning na ITV.

"Povedala som jej, že som si vždy chcela adoptovať dieťa. Problém je v tom, že si ho môžete adoptovať, no náročné je dostať ho do tejto krajiny. No ona pozná všetkých správnych ľudí. Už roky sa o to zaujímam. Dúfam, že keď som teraz stretla túto ženu, niečo sa konečne stane," vyjadrila sa.

Katie Price priviedla na svet prvé dieťa v máji 2002. Otcom Harveyho, ktorý trpí autizmom, je bývalý futbalista Dwight Yorke. Price, v minulosti známa tiež pod prezývkou Jordan, bola v rokoch 2005 až 2009 manželkou speváka Petra Andreho, s ktorým má syna Juniora Savvu Andreasa a dcéru Princess Tiaamii Crystal Esther. Vo februári 2010 sa v Las Vegas vydala za herca a majstra bojových umení Alexa Reida, no už v januári 2011 oznámili odlúčenie. V januári 2013 sa zosobášila s Kieranom Haylerom, s ktorým má syna Jetta a dcéru Bunny. Na konte má niekoľko autobiografií či album A Whole New World (2006), ktorý nahrala so spomínaným Andrem.