Radosť hereckého párika: Bábätko je už na svete, je to...

NEW YORK - Novozélandská herečka Melanie Lynskey a jej snúbenec, americký herec Jason Ritter, sa stali rodičmi. Informuje o tom magazín People, ktorému to potvrdil nemenovaný zdroj. Dvojica podľa neho privítala na svete dievčatko. Meno či dátum narodenia bábätka zatiaľ nie sú známe.

Štyridsaťjedenročná rodáčka z New Plymouthu oznámila zásnuby so synom zosnulého herca Johna Rittera vo februári 2017. Dvojica sa zasnúbila po štyroch rokoch randenia. Lynskey bola v období 2007 až 2014 vydatá za herca Jimmiho Simpsona.

Melanie Lynskey je známa najmä ako Rose zo seriálu Dva a pol chlapa (2003 - 2015). Predstavila sa aj vo filmoch ako Prízraky (1996), Divoké kočky (2000), Opustená (2002), Zástavy našich otcov (2006), Informátor! (2009), Lietam v tom (2009), Všade dobre, prečo byť doma? (2009), Za láskou do Paríža (2014), The Intervention (2016), And Then I Go (2017) alebo v seriáli Catle Rock (2018)

Tridsaťosemročný Jason Ritter je známy napríklad ako Kevin Girardi zo seriálu Joan z Arkádie (2003 - 2005) alebo Mark Cyr z televízneho projektu Família (2010 - 2015), v ktorom sa predstavil v rokoch 2010 až 2014 a získal zaň nomináciu na cenu Primetime Emmy. Účinkoval aj v seriáli Spolužiaci (2006 - 2007) alebo vo filmoch Nebezpečná známosť (2002), Freddy proti Jasonovi (2003), Nikdy to nevzdávaj (2004), Šťastné konce (2005), The Intervention (2016) či Príbeh (2018).